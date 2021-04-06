У Пирятині в приватному будинку стався вибух - травмувався чоловік

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5 квітня, близько 13.00, у Пирятині в одному з приватних будинків пролунав вибух. Про це до Лубенського райвідділу поліції повідомили лікарі служби екстреної медичної допомоги.





Як повідомляє пресслужба поліції, на місці події прибули слідчо-оперативна група поліції та рятувальники.









Попередньо відомо, що у приватному будинку вибухнув саморобний твердопаливний котел, до якого був підключений водонагрівач. Через високий тиск резервуар із водонагрівача відлетів до сусіднього домогосподарства (близько 150 м) та травмував чоловіка, 1979 року народження.





Для встановлення ступеня тілесних ушкоджень потерпілого доставлено до місцевої лікарні. Поліція встановлює обставини події.