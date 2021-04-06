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У Полтаві Peugeot насмерть збив велосипедиста (доповнено)

Сьогодні, 08:42 Переглядів: 529

 

Особу загиблого встановлюють

5 квітня, близько 17.15 у Полтаві, на розі вулиць Олеся Гончара та Тімірязєва Peugeot насмерть збив велосипедиста, повідомляє пресслужба поліції.


За попередньою інформацією зіткнулися легковик Peugeot, під керуванням 22-річного мешканця Полтавського району, та велосипедист, особа якого встановлюється.


Останній від отриманих травм загинув. 


На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини трагедії. Вирішується про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.


 


Доповнено:

Яке повідомляє Департамент цивільного захисту Полтавської ОДА, за кермом Peugeot Partner був мешканець с. Тахтаулове Полтавського району. Він збив велосипедиста, який рухався другорядною дорогою та не надав переваги в русі автомобілю.

Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці, а водій отримав тілесні ушкодження. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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