У Полтаві Peugeot насмерть збив велосипедиста (доповнено)

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5 квітня, близько 17.15 у Полтаві, на розі вулиць Олеся Гончара та Тімірязєва Peugeot насмерть збив велосипедиста, повідомляє пресслужба поліції.



За попередньою інформацією зіткнулися легковик Peugeot, під керуванням 22-річного мешканця Полтавського району, та велосипедист, особа якого встановлюється.





Останній від отриманих травм загинув.





На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини та причини трагедії. Вирішується про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.







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Яке повідомляє Департамент цивільного захисту Полтавської ОДА, за кермом Peugeot Partner був мешканець с. Тахтаулове Полтавського району. Він збив велосипедиста, який рухався другорядною дорогою та не надав переваги в русі автомобілю.



Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці, а водій отримав тілесні ушкодження.