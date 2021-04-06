Дівчатам загрожує до шести місяців ув'язнення і 38 тис. грн штрафу
3-го квітня, у Дубаї заарештували 40 учасниць «голої зйомки» на балконі готелю. 11 дівчат виявилися громадянками України. У соцмережах обговорюють, що у груповому фото знімалися 19-річна Дарина Хорунженко з Полтави, 20-річні Яна та Діана, а також Катерина Кащенко і Софія Ткачук. Загалом, як стверджується, було затримано приблизно 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Росії, Білорусі та Молдови.
Як повідомляє Daily Mail, всі згадані українські дівчата опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах відео і фото з Дубая, де вони вдень повністю оголеними позували на балконі готелю.
Моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядності. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф в розмірі п'ять тисяч і дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень). Організатору створення відео - до 1,5 року.
Відомо, що дівчата брали участь в зйомках реклами на замовлення одного місцевого жителя.
За інформацією ВВС, українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок та з'ясувати усі обставини цієї справи. Сьогодні, 6 квітня, український консул має відвідати затриманих.