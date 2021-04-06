Серед затриманих за «голе» фото у Дубаї дівчат є й наші землячки (18+)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 1 058 Коментарів: 2

3-го квітня, у Дубаї заарештували 40 учасниць «голої зйомки» на балконі готелю. 11 дівчат виявилися громадянками України. У соцмережах обговорюють, що у груповому фото знімалися 19-річна Дарина Хорунженко з Полтави, 20-річні Яна та Діана, а також Катерина Кащенко і Софія Ткачук. Загалом, як стверджується, було затримано приблизно 40 жінок. Крім українок, серед них були уродженки Росії, Білорусі та Молдови.









Як повідомляє Daily Mail , всі згадані українські дівчата опублікували на своїх сторінках в соціальних мережах відео і фото з Дубая, де вони вдень повністю оголеними позували на балконі готелю.





Моделі порушили закони ОАЕ про публічну порядності. Їм загрожує до шести місяців ув'язнення і штраф в розмірі п'ять тисяч і дирхамів (близько 37 850 тисяч гривень). Організатору створення відео - до 1,5 року.









Відомо, що дівчата брали участь в зйомках реклами на замовлення одного місцевого жителя.









За інформацією ВВС , українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями, щоб забезпечити дотримання прав українок та з'ясувати усі обставини цієї справи. Сьогодні, 6 квітня, український консул має відвідати затриманих.