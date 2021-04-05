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На проспекті Свободи ДТП

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 803

 

На місці працюють поліцейські та медики

5 квітня на перехресті вул. Європейської та проспекту Свободи сталася ДТП. Посеред перехрестя стоїть ВАЗ з пробитим колесом.


На місці працюють патрульні. На фото видно «швидку».

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Автор: Руслана Горгола Фото: Юлія Волинська
Теги: ДТП
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