На проспекті Свободи ДТП

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На місці працюють поліцейські та медики

5 квітня на перехресті вул. Європейської та проспекту Свободи сталася ДТП. Посеред перехрестя стоїть ВАЗ з пробитим колесом.





На місці працюють патрульні. На фото видно «швидку».