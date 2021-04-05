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У Кременчуцькому районі 13-річна дівчинка так загуляла, що всю ніч шукали і мама, і поліція

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 773

 

Мала ночувала у подруги

4 квітня на Кременчуччині поліцейські розшукали 13-річну дівчинку, яка пішла гуляти і не повернулася, повідомляє пресслужба поліції.


Мама звернулася за допомогою до правоохоронців близько 22.00. Жінка повідомила, що її 13-ти річна донька, близько 14.00 пішла гуляти і додому не повернулася.


На пошуки дівчинки одразу орієнтували весь особовий склад глобинського підрозділу поліції, в тому числі екіпажі сектору реагування патрульної поліції. Пошуки тривали всю ніч. Вранці 4 квітня з'ясувалось, що дитина ночувала у подруги.


ЇЇ передали батькам. Наразі ювенальні поліцейські вивчають причини поведінки неповнолітньої.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: зникла розшук
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