У Кременчуцькому районі 13-річна дівчинка так загуляла, що всю ніч шукали і мама, і поліція

4 квітня на Кременчуччині поліцейські розшукали 13-річну дівчинку, яка пішла гуляти і не повернулася, повідомляє пресслужба поліції.
Мама звернулася за допомогою до правоохоронців близько 22.00. Жінка повідомила, що її 13-ти річна донька, близько 14.00 пішла гуляти і додому не повернулася.
На пошуки дівчинки одразу орієнтували весь особовий склад глобинського підрозділу поліції, в тому числі екіпажі сектору реагування патрульної поліції. Пошуки тривали всю ніч. Вранці 4 квітня з'ясувалось, що дитина ночувала у подруги.
ЇЇ передали батькам. Наразі ювенальні поліцейські вивчають причини поведінки неповнолітньої.