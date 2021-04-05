На Полтавщині підприємець торгував одягом, а податки не платив

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 615 Коментарів: 2

Підприємець налагодив схему ухилення від сплати податків шляхом реалізації одягу, взуття і текстильних виробів за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. Його викрила Полтавською обласна прокуратура спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).





Товар імпортувався з Китаю і Туреччини по заниженій митній вартості, а також придбавався на одному з ринків Одеси та у вітчизняних виробників. Подальший продаж здійснювався через власну мережу понад 30 магазинів, розташованих на території Полтавської, Київської та Сумської областей.





Під час обшуків за місцем проживання осіб, офісному приміщенні, банківському сховищі, правоохоронці вилучили документи, чорнові записи, відеореєстратори та інші носії електронної інформації, понад $275 тис. та більше 880 тис. грн.





Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.