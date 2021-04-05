Кременчук

Мерія виділила 287 тис грн на харчування медиків швидкої допомоги Кременчука

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 387

Рішення ухвалив виконком

Для забезпечення гарячим харчуванням працівників станції екстреної медичної допомоги виділили 287 тис грн. Рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради на засіданні 2 квітня. За інформацією керівника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, цих грошей вистачить на 2-2,5 місяці. У подальшому треба буде знову шукати гроші на ці потреби.


Кошти перерозподілили за рахунок економії такої ж суми на харчуванні у лікарнях (нагадаємо, через СОVID-19 призупиняли планову госпіталізацію хворих).

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: харчування швидка коронавірус
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх