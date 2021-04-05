Мерія виділила 287 тис грн на харчування медиків швидкої допомоги Кременчука

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Для забезпечення гарячим харчуванням працівників станції екстреної медичної допомоги виділили 287 тис грн. Рішення ухвалив виконком Кременчуцької міськради на засіданні 2 квітня. За інформацією керівника департаменту охорони здоров'я Максима Середи, цих грошей вистачить на 2-2,5 місяці. У подальшому треба буде знову шукати гроші на ці потреби.



Кошти перерозподілили за рахунок економії такої ж суми на харчуванні у лікарнях (нагадаємо, через СОVID-19 призупиняли планову госпіталізацію хворих).