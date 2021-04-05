На Шишаччині перекинувся Daewoo Lanos: водій та пасажир у лікарні

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 525

4 квітня, близько 23.00, на автодорозі Гоголево – Шишаки, поблизу с. Маликівщина, перекинувся автомобіль Daewoo Lanos.



Як повідомляє пресслужба поліції, водій не впорався з керуванням – автомобіль виїхав у кювет та перекинувся. 52-річного водія, жителя одного із сіл Шишацької громади, та його 22-річного пасажира, ушпиталили до районної лікарні. За первинною інформацією, водій перебуває у важкому стані.





Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Тривають слідчі дії.