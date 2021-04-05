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Поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу на луках під Карлівкою

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 273

 

Паліям загрожує до 153 тис. грн штрафу

2 квітня, близько 20.30, між Карлівкою та селом Попівка сталася пожежа - вогонь знищив близько 3,5 гектарів сухостою на луках. Карлівські рятувальники її локалізувати. Постраждалих у пожежі немає. 


 

Як повідомляє пресслужба поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 Кримінального кодексу України – знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. На часі встановлюються причини загоряння, особи, які можуть бути причетними до пожежі, а також сума завданих збитків. 


 

За таке правопорушення закон передбачає від 91,8 до 153 тис. гривень штрафу або від 2 до 5 років обмеження чи позбавлення волі. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Пожежа
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