Кременчужанину, який показував піструна посеред вулиці, дали рік «умовно»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 595 Коментарів: 2

Кременчужанину, який показував піструна посеред вулиці, дали рік «умовно». Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду.





У січні 2021 року чоловік був декілька разів протягом тижня помічений у місті. Він демонстрував свої принади жінкам та неповнолітнім, а також займався онанізмом у громадських місцях.





У рішенні йдеться про те, чоловік вчинив «суспільно-небезпечне діяння, спрямоване на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася винятковим цинізмом». Проте, позаяк шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості та отримав іспитовий строк на 1 рік.