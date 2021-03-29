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Кременчужанину, який показував піструна посеред вулиці, дали рік «умовно»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 595 Коментарів: 2

Чоловік демонстрував свої принади жінкам та неповнолітнім

Кременчужанину, який показував піструна посеред вулиці, дали рік «умовно». Про це йдеться у рішенні Автозаводського районного суду. 


У січні 2021 року чоловік був декілька разів протягом тижня помічений у місті. Він демонстрував свої принади жінкам та неповнолітнім, а також займався онанізмом у громадських місцях. 


У рішенні йдеться про те, чоловік вчинив «суспільно-небезпечне діяння, спрямоване на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася винятковим цинізмом». Проте, позаяк шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, обвинувачений підписав угоду про визнання винуватості та отримав іспитовий строк на 1 рік.  

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Автор: Юлия Волынская
Теги: рішення суду
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Коментарі: 2

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evil:
Сьогодні, 15:25

Спочатку за для обидлювання населення показують по телевізору як майбутній перзидент піструном грає на роялі. Всі весело регочуть. Наче це нормальне адекватне розумне явище. Роблять такі дійства для бидла нормою. Потім приклад для наслідування переймають особливо розумово відсталі. Дайте йому рояля. Нехай зіграє. Це ж так смішно. Ви ж реготали. 

Ти їм кажешь, шо піструном по роялю розмахують тількі ті, шо не сповна розуму. Такі собі придуркуваті телепні. Тебе закидують лайном и кажуть та ні, то наш президент! 


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zzzzzz:
Сьогодні, 16:15

Цитата: evil
майбутній перзидент піструном грає на роялі

«суспільно-небезпечне діяння, спрямоване на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалася винятковим цинізмом»

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