Понад 8000 нових хворих на COVID-19: на Полтавщині 154 випадки
Сьогодні, 15:32
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В області провели 194 щеплення
Станом на 29 березня в Україні виявили 8346 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 344 дитини та 14 медпрацівників. Усього було проведено 39732 тестувань (з них 9697 – за допомогою експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2).
За минулу добу госпіталізували 3 129, а одужало – 2 875. Нажаль, 178 людей померли.
Лідерами з захворюваності є Львівська (820), Харківська (664) та Одеська (658) області, а Чернігівську область додали до списку «червоних» зон.
Дані по областям:
- Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
- Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
- Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
- Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
- Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
- Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
- Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
- Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
- Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
- Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
- Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
- Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
- Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
- Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
- Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
- Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
- Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
- Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
- Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
- Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
- Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
- Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
- Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
- Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.
Усього в Україні діє 51 мобільна бригада з імунізації, відкрито 72 пункти щеплення. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось 364 104 людини.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 652 409 осіб;
- одужало – 1 303 500 осіб;
- летальних випадків – 32 132;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 54 238 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 45 690 (+2) жителів області, продовжують лікування 7 420 людей, зокрема 399 дітей.
Усього зареєстровано 1 128 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 154.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 20 792 (+60);
- Кременчук – 6 615;
- Полтавський район – 2 562 (+4);
- Горішні Плавні – 2 520;
- Миргород – 1 964;
- Лубни – 1 750 (+16);
- Лохвицький район – 1 665 (+40);
- Зіньківський район – 1 217;
- Карлівський район – 1 167;
- Пирятинський район – 901;
- Новосанжарський район – 892;
- Глобинський район – 868;
- Котелевський район – 857;
- Гадяч – 799 (+4);
- Кременчуцький район – 795;
- Шишацький район – 778;
- Диканський район – 775;
- Хорольський район – 715;
- Миргородський район – 711;
- Машівський район – 688;
- Решетилівський район – 686;
- Кобеляцький район – 641 (+8);
- Чутівський район – 553;
- Гадяцький район – 543 (+9);
- Великобагачанський район – 490;
- Семенівський район – 481;
- Лубенський район – 441 (+11);
- Козельщинський район – 401;
- Оржицький район – 397;
- Гребінківський район – 321;
- Чорнухинський район – 253 (+2).
Автор: Тамара Зінченко
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