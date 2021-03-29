Понад 8000 нових хворих на COVID-19: на Полтавщині 154 випадки

Станом на 29 березня в Україні виявили 8346 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 344 дитини та 14 медпрацівників. Усього було проведено 39732 тестувань (з них 9697 – за допомогою експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2).





За минулу добу госпіталізували 3 129, а одужало – 2 875. Нажаль, 178 людей померли.





Лідерами з захворюваності є Львівська (820), Харківська (664) та Одеська (658) області, а Чернігівську область додали до списку «червоних» зон.





Дані по областям:

Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;

Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;

Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;

Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;

Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;

Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;

Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;

Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;

Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;

Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;

Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;

Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;

Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;

Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;

Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;

Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

Усього в Україні діє 51 мобільна бригада з імунізації, відкрито 72 пункти щеплення. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось 364 104 людини.

За весь час пандемії в Україні: