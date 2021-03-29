Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Понад 8000 нових хворих на COVID-19: на Полтавщині 154 випадки

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В області провели 194 щеплення

Станом на 29 березня в Україні виявили 8346 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 344 дитини та 14 медпрацівників. Усього було проведено 39732 тестувань (з них 9697 – за допомогою експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2).


За минулу добу госпіталізували 3 129, а одужало – 2 875. Нажаль, 178 людей померли.


Лідерами з захворюваності є Львівська (820), Харківська (664) та Одеська (658) області, а Чернігівську область додали до списку «червоних» зон.


Дані по областям:

  • Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;
  • Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;
  • Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;
  • Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;
  • Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;
  • Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;
  • Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;
  • Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;
  • Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;
  • Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;
  • Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;
  • Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;
  • Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;
  • Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;
  • Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;
  • Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;
  • Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;
  • Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;
  • Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;
  • Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;
  • Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

 

Усього в Україні діє 51 мобільна бригада з імунізації, відкрито 72 пункти щеплення. Станом на 28 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось 364 104 людини.

 

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 652 409 осіб;
  • одужало – 1 303 500 осіб;
  • летальних випадків – 32 132;
  • проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.
 
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 54 238 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 45 690 (+2) жителів області, продовжують лікування 7 420 людей, зокрема 399 дітей.
Усього зареєстровано 1 128 летальних випадків, нових – 1 (Полтава).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 154.

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 20 792 (+60);
  • Кременчук – 6 615;
  • Полтавський район – 2 562 (+4);
  • Горішні Плавні – 2 520;
  • Миргород – 1 964;
  • Лубни – 1 750 (+16);
  • Лохвицький район – 1 665 (+40);
  • Зіньківський район – 1 217;
  • Карлівський район – 1 167;
  • Пирятинський район – 901;
  • Новосанжарський район – 892;
  • Глобинський район – 868;
  • Котелевський район – 857;
  • Гадяч – 799 (+4);
  • Кременчуцький район – 795;
  • Шишацький район – 778;
  • Диканський район – 775;
  • Хорольський район – 715;
  • Миргородський район – 711;
  • Машівський район – 688;
  • Решетилівський район – 686;
  • Кобеляцький район – 641 (+8);
  • Чутівський район – 553;
  • Гадяцький район – 543 (+9);
  • Великобагачанський район – 490;
  • Семенівський район – 481;
  • Лубенський район – 441 (+11);
  • Козельщинський район – 401;
  • Оржицький район – 397;
  • Гребінківський район – 321;
  • Чорнухинський район – 253 (+2).

 

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Автор: Тамара Зінченко
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