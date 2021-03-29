У 2020 році на закупівлю деззасобів для шкіл Кременчука виділили майже 3 млн грн

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Гроші на дані потреби надходили як з місцевого, так і з державного бюджетів

У 2020 році виділили 2 796 598 гривень на придбання дезінфікуючих засобів для шкіл Кременчука.





За інформацією департаменту освіти нашого міста, протягом минулого року навчальними закладами Кременчука неодноразово закуплялися дезінфікуючі та миючі засоби, паперові рушники тощо як за рахунок коштів з місцевого, так і з державного (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року №984) бюджетів.





Як повідомляє мерія Кременчука, деззасоби поставили до шкіл міста у грудні минулого року. І наразі всі заклади освіти забезпечені всім необхідним під час карантину.