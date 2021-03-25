Кременчужанин викупив сина з «поліції» за 10 тисяч гривень

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 758

Містянин викупив сина з «поліції» за 10 тисяч гривень. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 24 березня.





По допомогу до правоохоронців звернувся 58-річний чоловік. Він розповів, що йому зателефонував невідомий чоловік, представився Сергієм та сказав, що він працівник поліції. Співрозмовник повідомив, що син чоловіка потрапив до відділку поліції (куди саме не сказав) за нанесення тілесних ушкоджень, і, мовляв, для вирішення питання потрібно терміново сплатити гроші.





Постраждалий перерахував гроші в сумі 10 000 грн на різні номери мобільних телефонів.