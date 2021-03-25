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По дорозі на Горішні Плавні кросовер з'їхав у кювет

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 182

 

У ДТП ніхто не постраждав

По дорозі на Горішні Плавні кросовер з'їхав у кювет. Як повідомляють у соцмережах, ДТП сталася сьогодні, 25 березня зранку. 


У ДТП ніхто не постраждав. За інформацією поліції, правоохоронців на місце не викликали. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп аварія
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