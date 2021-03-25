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Майже 30 тонн спирту вилучили з незаконного обігу на Полтавщині

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Вартість партії на «чорному» ринку становить понад мільйон гривень

24 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області разом з колегами-правоохоронцями викрили факт незаконного зберігання та збуту спирту.


За інформацією департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зберігали підакцизний товар на складі одного з заводів Полтавщини, а продавали виключно оптовими партіями – як безпосередньо зі складу, так і з вантажівки.


За результатами проведених обшуків вилучили близько 30 тонн спирту та пусту тару для зберігання рідини.


 


Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкрито за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) ККУ. Справою займаються слідчі Полтавського обласного управління фіскальної служби за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.


Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: спирт ДБР
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