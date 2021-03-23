У Кременчуці дуже п'яний водій не повірив драгеру

Сьогодні, 07:41 Переглядів: 1 344 Коментарів: 2

У Кременчуці дуже п'яний водій не повірив драгеру, повідомляє патрульна поліція міста. Про те, що 41-річний водій Volkswagen керує автівкою напідпитку, повідомив місцевий мешканець. Чоловік вказав, де саме шукати порушника та назвав держномер автівки.





Відпрацьовуючи інформацію, автівку побачили та зупинили. Від керманича сильно пахло алкоголем. У драгер він «надув» на результат у 2.71 проміле. Проте водій відмовився вірити у ці цифри, і наполіг на огляді у медичному закладі. Але і там лікар нічого нового керманичу не сказав, видав довідку про те, що той нетверезий.





На порушника склали адмінпротокол за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння). Якщо суд визнає керманича винним, він заплатить штраф у розмірі 17 000 гривень.





Загалом за вихідні патрульні виявили 8 водіїв з ознаками сп’яніння.







