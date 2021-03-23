Ямковий ремонт краще, ніж ніякого: почали латати дорогу Кременчук-Горішні Плавні

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 719 Коментарів: 1

Вранці 22 березня ями та вибоїни на дорозі Кременчук-Горішні Плавні, на яку скаржились мешканці обох міст, почали ремонтувати холодним асфальтом. Інформація про це з’явилась на фейсбук-сторінці Агентства місцевих доріг Полтавської області.





Підрядник ТОВ «Трансресурси» відзначив, що ремонт тимчасовий, а на більш якісний слід очікувати в квітні, коли почнуть працювати асфальтові заводи.





Зазначена дорога була відремонтована лише рік тому, але вже з’явились значні пошкодження асфальтного покриття, що викликало багато питань до підрядника. Після обстеження проблемних ділянок інженерами Агентства місцевих доріг Полтавської області підряднику доручили відремонтувати ділянку власним коштом.





Можливою причиною такого швидкого руйнування дорожнього полотна називають безконтрольний рух перевантаженого транспорту, зокрема фур, що їдуть із гранітних кар’єрів.