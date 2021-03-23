Кременчук

Ямковий ремонт краще, ніж ніякого: почали латати дорогу Кременчук-Горішні Плавні

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 719 Коментарів: 1

 

Підрядник, який ремонтував дорогу минулоріч, усуне дефекти власним коштом

Вранці 22 березня ями та вибоїни на дорозі Кременчук-Горішні Плавні, на яку скаржились мешканці обох міст, почали ремонтувати холодним асфальтом. Інформація про це з’явилась на фейсбук-сторінці Агентства місцевих доріг Полтавської області.


Підрядник ТОВ «Трансресурси» відзначив, що ремонт тимчасовий, а на більш якісний слід очікувати в квітні, коли почнуть працювати асфальтові заводи.


Зазначена дорога була відремонтована лише рік тому, але вже з’явились значні пошкодження асфальтного покриття, що викликало багато питань до підрядника. Після обстеження проблемних ділянок інженерами Агентства місцевих доріг Полтавської області підряднику доручили відремонтувати ділянку власним коштом.


Можливою причиною такого швидкого руйнування дорожнього полотна називають безконтрольний рух перевантаженого транспорту, зокрема фур, що їдуть із гранітних кар’єрів.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ремонт доріг Горішні Плавні
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 12:08

Этот подрядчик ни одной дороги нормально не сделал, против них открыто несколько дел, а они тендера выигрывают- результаты мы видим.



Можливою причиною такого швидкого руйнування дорожнього полотна називають безконтрольний рух перевантаженого транспорту,

а чего он безконтрольный?


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