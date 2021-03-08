Кременчуцький суд відпустив шахрая, який накрав з карток 200 тисяч, під заставу у 45

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 736

25 січня Автозаводський районний суд Кременчука обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі обкрадання банківських карток АТ «Полтава-банк» на 200 тисяч гривень. Суддя Олена Погрібняк відпустила чоловіка під заставу у 45 400 грн.





Нагадаємо, що у січні в Миргороді поліція затримала мешканця Київської області, який викрадав кошти з банківських карт за допомогою «скімінгових пристроїв», які встановлював на банкомати. З їх допомогою зловмисник отримував дані карток, виготовляв дублікати та знімав гроші з рахунків людей.