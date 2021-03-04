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Озброєний полтавець напав на пенсіонерку у її власній квартирі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 624 Коментарів: 1

 

Чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у старенької $750

Озброєний полтавець напав на пенсіонерку у її власній квартирі. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 2 березня у Полтаві. Постраждала звернулася до поліції близько 18.30. 


75-річна жінка повідомила, що до неї у квартиру зайшов невідомий та, погрожуючи ножем, забрав $750.


Зловмисника затримали протягом кількох годин. Ним виявився 33-річний полтавець. Йому вже повідомили про підозру у розбійному нападі. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пограбування розбій затримання полтава
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Коментарі: 1

98
Serpan:
Сьогодні, 11:21

Вот вам еще одно доказательство, что у бандитов оружие есть всегда, в любое время и при любой власти.  А  закон о короткостволах, который Авакяны так не хотят принимать, нам очень нужен


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