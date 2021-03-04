Озброєний полтавець напав на пенсіонерку у її власній квартирі

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 624 Коментарів: 1

Озброєний полтавець напав на пенсіонерку у її власній квартирі. Як повідомляє Головне управління Національної поліції області, це сталося 2 березня у Полтаві. Постраждала звернулася до поліції близько 18.30.





75-річна жінка повідомила, що до неї у квартиру зайшов невідомий та, погрожуючи ножем, забрав $750.





Зловмисника затримали протягом кількох годин. Ним виявився 33-річний полтавець. Йому вже повідомили про підозру у розбійному нападі. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.