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У Кременчуці діти гуляли на тонкій кризі: небайдужий чоловік викликав поліцію

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 134 Коментарів: 1

 

Правоохоронці обережно вивели школярів на берег та викликали батьків

Небайдужий містянин можливо врятував життя дітям, які гуляли на тонкій кризі, викликавши правоохоронців. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


До патрульних звернувся чоловік та повідомив про двох хлопців, які розгулювали по Сухому Кагамлику. Поліціянти, які прибули на виклик, обережно, аби діти не провалилися, вивели їх на берег та викликали на місце батьків. З хлопцями та їх батьками провели профілактичну бесіду. 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: діти лід крига
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 16:05

Опять.....Сколько уже беседы проводить? Нужно поставить предупреждающие плакаты, вход на лед запрещен, штраф с родителей 500 грн. А уже они беседу проведут.


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