У Кременчуці діти гуляли на тонкій кризі: небайдужий чоловік викликав поліцію

Небайдужий містянин можливо врятував життя дітям, які гуляли на тонкій кризі, викликавши правоохоронців. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

До патрульних звернувся чоловік та повідомив про двох хлопців, які розгулювали по Сухому Кагамлику. Поліціянти, які прибули на виклик, обережно, аби діти не провалилися, вивели їх на берег та викликали на місце батьків. З хлопцями та їх батьками провели профілактичну бесіду.