На війні загинув 19-річний Андрій Мірча з Кременчуччини

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Поховають воїна завтра у його рідному селі Степанівка Семенівської ТГ

28 лютого у зоні проведення ООС загинув 19-річний військовослужбовець із Кременчуцького району Андрій Мірча. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.



У липні 2020-го хлопець уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. 18 березня солдату мало виповнитися 20 років.



Поховають воїна у його рідному селі Степанівка Семенівської ТГ Кременчуцького району 3-го березня о 12.00, повідомили в Семенівській територіальній громаді. В юнака залишилися батьки і чотири молодші брати.