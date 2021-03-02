Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Топ новина, Кременчук, Воины света

На війні загинув 19-річний Андрій Мірча з Кременчуччини

Сьогодні, 15:27 Переглядів: 1 956 Коментарів: 3

 

Поховають воїна завтра у його рідному селі Степанівка Семенівської ТГ

28 лютого у зоні проведення ООС загинув 19-річний військовослужбовець із Кременчуцького району Андрій Мірча. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.


У липні 2020-го хлопець уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. 18 березня солдату мало виповнитися 20 років.


Поховають воїна у його рідному селі Степанівка Семенівської ТГ Кременчуцького району 3-го березня о 12.00, повідомили в Семенівській територіальній громаді. В юнака залишилися батьки і чотири молодші брати.

4
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна загиблі в АТО АТО ООС воины света
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

2 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:00

Соболезнования семье...молодой совсем.


19 2
57
GAndy:
Сьогодні, 17:27

Боже, прийми юнака в свої покої.

Нехай будуть прокляті ті, через кого гинуть на війні в сучасному світі. Щоб вони вдавились!


2 4
292
1
vetalman:
Сьогодні, 17:48

за эти две недели это уже третий погибший из Кременчуга 


0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх