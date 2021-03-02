На війні загинув 19-річний Андрій Мірча з Кременчуччини

28 лютого у зоні проведення ООС загинув 19-річний військовослужбовець із Кременчуцького району Андрій Мірча. Про це повідомили в Полтавському обласному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки.
У липні 2020-го хлопець уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. 18 березня солдату мало виповнитися 20 років.
Поховають воїна у його рідному селі Степанівка Семенівської ТГ Кременчуцького району 3-го березня о 12.00, повідомили в Семенівській територіальній громаді. В юнака залишилися батьки і чотири молодші брати.