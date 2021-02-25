У Кременчуці патрульні випадково затримали двох розшукуваних чоловіків

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 866 Коментарів: 1

Одного хотіли залучити свідком, іншій був пасажиром у водія, який порушував ПДР

У Кременчуці правоохоронці випадково затримали двох розшукуваних чоловіків. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Першого, 32-річного чоловіка 24 лютого близько 20.00 на вулиці Ціолковського хотіли залучили свідком під час оформлення адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП (керування ТС у стані сп'яніння), але виявилося, що він перебуває у розшуку відділенням поліції Кам’янець-Подільського районного управління.





Другий випадок трапився сьогодні, 25 на вулиці Юрія Кондратюка. Патрульні зупинили ВАЗ-2107 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм, поліцейські звернули увагу на пасажира, який сильно нервував. Виявилось, що причиною було те, що чоловік перебуває у розшуку Кременчуцьким відділом поліції.





Обох розшукуваних затримали та передали слідчим.