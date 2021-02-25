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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцький боксер Всеволод Сліпченко «повісив» суперника на канати рингу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 483

 

Кременчужанин вперше достроково переміг суперника

Вчора, 24 лютого, у нічному клубі Балерро Харкова відбувся вечір професійного боксу. У вечорі боксу змагався боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко. Всеволод - військовослужбовець в/ч 3059 Нацгвардії, вихованець СК «Легіон» де тренується під керівництвом тренера Андрія Агеєва.


 


Наш спортсмен провів 4-раундовий рейтинговий бій з харків'янином Іваном Кривцом. 


- Із тренером загалом боєм задоволені. Виконав поставлені задачі - нав'язав свою манеру бою і достроково закінчив бій у другому раунді. Враження від бою позитивні, адже це моя перша дострокова перемога серед професіоналів, - поділився з ТЪ своїми враженнями після бою боксер Всеволод Сліпченко. 



Цікаво, що наш спортсмен боксував не у своїй ваговій категорії та на три кілограми легший за суперника. Проте це не стало на заваді достроково у другому раунді здобути перемогу. Всеволод у другому раунді провів серію потужних ударів внаслідок яких суперник «повис» на канаті рингу. 


- Всеволод здобув красиву і дострокову перемогу. Хочу уточнити, що Сева боксував не в своїй ваговій категорії, а на категорію вище. Суперник був на три кілограми важчим Всеволода (78 кг проти 75 кг - ред.). Найближчим часом, у березні, плануємо провести бій у Бердянську, - зауважив тренер спортсмена Андрій Агеєв. - Хочу висловити подяку мережі магазинів «Українські Ковбаси» за спонсорську підтримку в розвитку спорту у Кременчуці та особисто Віталія Олександровича Макашова. Дякуємо!


 

ПО ТЕМІ:

З надірваним взуттям нацгвардієць з Кременчука Всеволод Сліпченко на ринзі переміг боксера

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Всеволод Сліпченко нацгвардія
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