148 кременчужан хворіють на COVID-19 - де у Кременчуці зелені зони

Станом на 24 лютого у Кременчуці 148 осіб хворіють на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 24 санітарні зони:
Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».