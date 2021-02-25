148 кременчужан хворіють на COVID-19 - де у Кременчуці зелені зони

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Станом на 24 лютого у Кременчуці 148 осіб хворіють на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють карантинні обмеження на території 24 санітарні зони:

№ 1 – 6 хворих,

№ 5 – 24 хворих,

№ 6 – 7 хворих,

№ 7- 12 хворих,

№ 8 – 6 хворих,

№9 - 1 хворий,

№ 10 – 10 хворих,

№ 11 – 5 хворих,

№ 12 – 9 хворих,

№ 14 – 6 хворих,

№ 15 – 5 хворих,

№16 - 4 хворих ,

№ 18 – 1 хворий,

№ 19 – 4 хворих,

№ 20 – 2 хворих,

№ 21 - 12 хворих,

№ 22 - 9 хворих,

№ 24 - 5 хворих,

№ 26 - 2 хворих,

№ 27 - 6 хворих,

№ 28 - 5 хворих,

№ 29 - 4 хворих,

№ 30 – 1 хворий,

№ 31 – 2 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон повинні дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».