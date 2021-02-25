Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

148 кременчужан хворіють на COVID-19 - де у Кременчуці зелені зони

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 147

 

У місті діє 24 санітарні зони

Станом на 24 лютого у Кременчуці 148 осіб хворіють на COVID-19, у зв’язку з цим у місті діють  карантинні обмеження на території 24 санітарні зони:

  • № 1 – 6 хворих, 
  • № 5 – 24 хворих,
  • № 6 – 7 хворих,
  • № 7- 12 хворих,
  • № 8 – 6 хворих,
  • №9 - 1 хворий, 
  • № 10 – 10 хворих,
  • № 11 – 5 хворих,
  • № 12 – 9 хворих,
  • № 14 – 6 хворих,
  • № 15 – 5 хворих,
  • №16 - 4 хворих ,
  • № 18 – 1 хворий,
  • № 19 – 4 хворих,
  • № 20 – 2 хворих,
  • № 21 - 12 хворих,
  • № 22 - 9 хворих,
  • № 24 -  5 хворих,  
  • № 26 - 2 хворих, 
  • № 27 -  6 хворих,
  • № 28 - 5 хворих,
  • № 29 - 4 хворих,
  • № 30 – 1 хворий,
  • № 31 – 2 хворих.

Мешканці визначених санітарних зон повинні  дотримуватися протиепідемічних заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус санітарна зона карантинна зона
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