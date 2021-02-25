У центрі Кременчука горів приватний будинок

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У центрі Кременчука горів приватний будинок. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 25 лютого близько 5.20 на вул. Шевченка.





У пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють.