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У центрі Кременчука горів приватний будинок

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 879

 

У пожежі ніхто не постраждав

У центрі Кременчука горів приватний будинок. Як повідомляє міськрайонне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, це сталося сьогодні, 25 лютого близько 5.20 на вул. Шевченка. 


 

У пожежі ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа
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