На Полтавщині знайшли чоловіка з травмами, характерними для ДТП: постраждалий помер у лікарні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 770

На Полтавщині знайшли 59-річного чоловіка з травмами, характерними для ДТП. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 24 лютого близько 21.40 у с. Рівне Пирятинського району.





Постраждалого доставили до лікарні з загальним переохолодженням, алкогольною інтоксикацією середнього ступеня, тілесними ушкодженнями у вигляді саден обличчя, різаною раною лобної ділянки, саднами тулуба та саднами обох кінцівок в області колін. Травми, які були у чоловіка, характерні для ДТП. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер у реанімації о 00.15.





Обставини події встановлюють.