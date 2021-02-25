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На Полтавщині знайшли чоловіка з травмами, характерними для ДТП: постраждалий помер у лікарні

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 770

Обставини події встановлюють

На Полтавщині знайшли 59-річного чоловіка з травмами, характерними для ДТП. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 24 лютого близько 21.40 у с. Рівне Пирятинського району.


Постраждалого доставили до лікарні з загальним переохолодженням, алкогольною інтоксикацією середнього ступеня, тілесними ушкодженнями у вигляді саден обличчя, різаною раною лобної ділянки, саднами тулуба та саднами обох кінцівок в області колін. Травми, які були у чоловіка, характерні для ДТП. Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер у реанімації о 00.15. 


Обставини події встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: ДТП смерть
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