Porsche Cayenne замість аеропорту «Полтава»: судитимуть двох чоловіків

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 036 Коментарів: 1

За невиконані ремонтні роботи в приміщенні полтавського аеропорту та несплату понад 7 млн грн податків судитимуть двох осіб, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.



Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора товариства та головного спеціаліста одного з департаментів Полтавської ОДА.





Колишньому директору інкримінують:

зловживання повноваженнями та службове підроблення, що спричинили тяжкі наслідки, (ч. 2 ст. 364-1 ч. 2 ст. 366 КК України);

ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, (ч. 3 ст. 212 КК України);

легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

Працівник департаменту обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, директор, не виконавши у повному обсязі ремонт приміщень аеропорту «Полтава», вніс до акта приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, у свою чергу працівник департаменту не перевірив обсяг проведеного ремонту та прийняв роботи, унаслідок чого товариство незаконно одержало з державного бюджету майже 340 тис. грн.

З метою ухилення від сплати податків директор у відповідних документах не відобразив результатів господарської діяльності товариства, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 7 млн грн.

У подальшому директор із коштів, отриманих у результаті ухилення від сплати податків, придбав для товариства автомобіль Porsche Cayenne Turbo, який подарував своїй матері, таким чином здійснивши фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, на суму майже 5,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області.