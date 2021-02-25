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Надзвичайні новини, Полтавщина

Porsche Cayenne замість аеропорту «Полтава»: судитимуть двох чоловіків

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 2 036 Коментарів: 1

 

Полтавські мами також люблять швидкість

За невиконані ремонтні роботи в приміщенні полтавського аеропорту та несплату понад 7 млн грн податків судитимуть двох осіб, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
 
Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора товариства та головного спеціаліста одного з департаментів Полтавської ОДА.


Колишньому директору інкримінують:

  • зловживання повноваженнями та службове підроблення, що спричинили тяжкі наслідки, (ч. 2 ст. 364-1 ч. 2 ст. 366 КК України);
  • ухилення від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах, (ч. 3 ст. 212 КК України);
  • легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України).

Працівник департаменту обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

 

За даними слідства, директор, не виконавши у повному обсязі ремонт приміщень аеропорту «Полтава», вніс до акта приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості, у свою чергу працівник департаменту не перевірив обсяг проведеного ремонту та прийняв роботи, унаслідок чого товариство незаконно одержало з державного бюджету майже 340 тис. грн.      

 

З метою ухилення від сплати податків директор у відповідних документах не відобразив результатів господарської діяльності товариства, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 7 млн грн.

 

У подальшому директор із коштів, отриманих у результаті ухилення від сплати податків, придбав для товариства автомобіль Porsche Cayenne Turbo, який подарував своїй матері, таким чином здійснивши фінансові операції та правочини з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, на суму майже 5,5 млн грн.             

 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: аеропорт Полтава прокуратура
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Коментарі: 1

70
euroexpert:
Сьогодні, 09:35

Подделал документы, не заплатил налоги, поделился с чиновником, купил машину . Схема дешевая и устаревшая. Начинающие корупционеры.


9 0

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