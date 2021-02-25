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Кременчук, Полтавщина

Аудитори Полтавщини виявили в облавтодорі фінансових порушень та недоліків на 50 мільйонів

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 591 Коментарів: 1

 

Матеріали ревізії передали прокуратурі

Фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області під час ревізії дочірнього підприємства «Полтавський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»» виявили фінансових порушень та недоліків на 51,5 млн грн, з яких 40,1 млн грн – втрати фінансових ресурсів і понад 11 млн грн витрачено неефективно.


Як повідомляє пресслужба Держаудитслужби, підприємство у 2017–2019 роках недоотримало кошти на суму 9,67 млн грн через заниження вартості виконаних філіями Підприємства робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг.


Через завищення вартості робіт з експлуатаційного утримання та поточного ремонту автомобільних доріг субпідрядними організаціями (включення робіт, які фактично не проводилися) Підприємство зайво витратило понад 12,1 млн грн, а брак контролю за виконанням договірних зобов’язань з субпідрядною організацією стало причиною невідшкодування Підприємству замовником (Службою автомобільних доріг у Полтавській області) витрат на суму 10,9 млн грн.


Окрім того, невиконання об’єктом контролю умов господарських договорів призвело до витрат на суму понад 4,4 млн грн на сплату штрафних санкцій та інші витрати (пеня, штрафи, відшкодування судового збору, витрати на юридичну допомогу тощо).


Аудитори встановили випадки прийняття посадовими особами ДП «Полтавський облавтодор» неефективних управлінських рішень та прорахунки, що призвели (можуть призвести в подальшому) до непродуктивних (зайвих) витрат на суму 11,4 млн грн.


Зокрема, маючи потужності для власного виробництва асфальтобетонної продукції Підприємство, на замовлення сторонніх юридичних осіб виробляло цю продукцію за давальницькою сировиною з подальшим придбанням, що стало наслідком здорожчання асфальтобетону та призвело до зайвих (непродуктивних) витрат на загальну суму 1,7млн грн.


Через придбання будівельних матеріалів у посередника ‒ приватного підприємства, за цінами, що перевищують ціни на аналогічну продукцію у виробників, ДП «Полтавський облавтодор» неефективно використані кошти на суму понад 3,4 млн грн.


Матеріали ревізії передані Полтавській обласній прокуратурі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ремонт доріг облавтодор аудит
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Коментарі: 1

301
shoni1970:
Сьогодні, 09:36

Велике крадівництво в дії.


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