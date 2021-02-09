Кременчуцька виховна колонія збирає допомогу на ремонт

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 641 Коментарів: 2

Кременчуцька виховна колонія (для неповнолітніх) збирає допомогу на ремонт. Про це «Телеграфу» повідомив Олександр Сайко, директор закладу. Він вже звернувся по фінансову допомогу голови Полтавської облради Олександра Біленького.





- Ми шукаємо кошти для приведення умов утримання вихованців до належного стану, - розповідає Сайко. - Від нас вимагають, але коштів на це немає, тому ми звертаємося з проханням про допомогу до всіх, до кого можемо. Там є проблеми і зі спальнями, вони ще казарменного типу, і з туалетами. Ми вже почали ремонт своїми силами, там де можемо. Але все ми не потягнемо. Тому просимо всіх, може хто може допомогти коштами чи матеріалами. Закрити нас не можуть, адже ми зараз єдина колонія для малолітніх хлопців.





За словами Олени Удовицької, замначальника колонії, наразі вихованці живуть у великих кімнатах до 20 осіб. Европейські стандарти ж вимагають 5-6 підлітків у одній кімнаті:





- Зараз у кімнатах шпалери, а має бути фарба, - говорить О. Удовицька. - На вигляд це має бути не колонія, а скоріше табір. Має бути більш-менш домашня атмосфера. Нас не закриють, бо ми остання колонія для неповнолітніх, а діти мають бути окремо від дорослих, бо це не добре впливатиме на їх перевиховання.





Наразі у закладі перебуває 69 підлітків. Частина з них потрапила до Кременчука після закриття таких же колоній у інших містах України.





Закладу наразі потрібно усе для ремонту, позаяк потрібно перебудувати усе: зробити більше кімнат та обладнати їх, аби розселити вихованців. Виховній колонії для цього потрібні будівельні матеріали, меблі, техніка та фінанси.