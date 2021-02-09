Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на COVID-19 захворіли 7 кременчужан, а одужали - 4

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 305

Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні

Сьогодні, 15 лютого, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі три випадки виявлено приватною лабораторією.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 2 жінки віком 57 та 66 років та 5 чоловіків віком від 45 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 30 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 4 пацієнти.


Всього зареєстровано 5 780 випадків: одужало 5 469, померло 160.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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