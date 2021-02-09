За добу на COVID-19 захворіли 7 кременчужан, а одужали - 4

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 305

Сьогодні, 15 лютого, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі три випадки виявлено приватною лабораторією.



Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 2 жінки віком 57 та 66 років та 5 чоловіків віком від 45 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні.





Всього в інфекційних шпиталях лікується 30 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 4 пацієнти.



Всього зареєстровано 5 780 випадків: одужало 5 469, померло 160.