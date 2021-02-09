У Кременчуці на парковці ТЦ трактор пом'яв легковик

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 336

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на парковці ТЦ трактор пом'яв легковик. Про це повідомляють учасники спільноти Drive Help KremenЪ.





За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. У Peugeot зім'ята уся ліва сторона.