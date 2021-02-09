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У Кременчуці на парковці ТЦ трактор пом'яв легковик

Сьогодні, 08:55 Переглядів: 1 336

 

За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на парковці ТЦ трактор пом'яв легковик. Про це повідомляють учасники спільноти Drive Help KremenЪ. 


За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав. У Peugeot зім'ята уся ліва сторона. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: дтп аварія трактор

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