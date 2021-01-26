14-річну кременчужанку покусав вуличний собака

26 січня до травмпункту дитячої лікарні з мамою звернулась 14-річна дівчина, яку неподалік залізничної колії по вул. Чкалова покусав вуличний пес.
Як стало відомо з оперативного зведення мерії, дівчина отримала вкушені множинні садна правої гомілки та підколінної ямки та задньої поверхності лівої гомілки.
Дитині надали допомогу та подальші рекомендації.
Нагадаємо, що якщо вас вкусила будь-яка тварина, навіть знайома чи домашня, необхідно обов'язково звернутися до лікаря, адже на Полтавщині уже у трьох районах діють карантинні обмеження через сказ.