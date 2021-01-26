На полтавській трасі 4 автівки портапили в ДТП: рух ускладнений

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27 січня на автомобільній дорозі М-22 — Полтава-Олександрія в районі села Підлужне сталася ДТП без постраждалих за участю 4 авто, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

На місці працюють патрульні.





Рух ускладнений.