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На полтавській трасі 4 автівки портапили в ДТП: рух ускладнений

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 1 120

 

Ніхто не постраждав

27 січня на автомобільній дорозі М-22 — Полтава-Олександрія в районі села Підлужне сталася ДТП без постраждалих за участю 4 авто, повідомляє пресслужба патрульної поліції.

 

На місці працюють патрульні.


Рух ускладнений.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП М-22

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