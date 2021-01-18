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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях з палаючого автомобіля врятували чоловіка

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 931

 

Постраждалий у лікарні

У Горішніх Плавнях з палаючого автомобіля врятували чоловіка. Як повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, це сталося 19 січня о 01.45 на проспекті Героїв Дніпра.


Загорівся Volkswagen T4. Коли надзвичайники прибули на виклик, виявилося, що всередині автівки знаходиться чоловік. Постраждалого врятували. Він отримав з опіки тіла та дихальних шляхів, а також отруєнням продуктами горіння. Чоловік у лікарні. 


 


Пожежу загасили за 20 хвилин, вогнеборці попередили розповсюдження вогню на інші машини. 


Причину займання встановлюють.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: Горішні Плавні пожежа горів автомобіль постраждалі

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