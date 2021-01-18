В Україні за добу виявили 3 939 нових випадків коронавірусу

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3 939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 801 особа;

летальних випадків – 177;

одужало – 15 052 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 167 655 осіб;

одужало – 886 248 осіб;

летальних випадків – 21 046;

проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 637 випадків;

Вінницька область – 73 випадки;

Волинська область – 70 випадків;

Дніпропетровська область – 201 випадок;

Донецька область – 174 випадки;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 94 випадки;

Запорізька область – 449 випадків;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 150 випадків;

Кіровоградська область – 29 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 197 випадків;

Миколаївська область – 115 випадків;

Одеська область – 453 випадки;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 58 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 237 випадків;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 208 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 386 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 34 347 (+659) жителів області, продовжують лікування 6 199 людей, зокрема 154 дитини.



Всього зареєстровано 840 летальних випадків, нових – 8 (Гадяч – 2; Полтава – 2; Гадяцький, Кременчуцький, Лубенський, Машівський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 197.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії: Полтава – 16 179 (+78),

Кременчук – 5 528 (+3),

Горішні Плавні – 2 096 (+19),

Полтавський район – 1 661 (+10),

Миргород – 1 613 (+6),

Лубни – 1 250 (+12),

Лохвицький район – 1 070,

Зіньківський район – 947,

Пирятинський район – 774,

Котелевський район – 762,

Глобинський район – 681 (+7),

Новосанжарський район – 678 (+1),

Кременчуцький район – 670 (+2),

Карлівський район – 618 (+10),

Диканський район – 611,

Миргородський район – 574 (+4),

Шишацький район – 562 (+12),

Хорольський район – 535 (+1),

Кобеляцький район – 528 (+1),

Решетилівський район – 492,

Гадяч – 471,

Семенівський район – 409 (+1),

Великобагачанський район – 391 (+10),

Машівський район – 373 (+5),

Чутівський район – 342 (+7),

Козельщинський район – 312 (+8),

Гадяцький район – 288,

Лубенський район – 282 (+1),

Гребінківський район – 240 (уточнено),

Оржицький район – 235,

Чорнухинський район – 214.



