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Надзвичайні новини

У Кременчуці зловмисник під час затримання побив правоохоронця

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 185 Коментарів: 3

Поліція прибула на виклик про нанесення тілесних ушкоджень

У Кременчуці зловмисник під час затримання побив правоохоронця. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося 28 грудня близько 23.30 на вул. Київській. 


Правоохоронці отримали виклик на конфлікт та нанесення тілесних ушкоджень. Коли поліцейські намагалися затримали чоловіків, які могли бути причетні до злочину, один з них кинувся на співробітника поліції охорони та вдарив його по обличчю. Дебошира таки затримали. 


За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.


Інформацію про сам конфлікт та тілесні ушкодження, які передували виклику правоохоронців, у поліції пообіцяли надати згодом. 


3
Автор: Юлия Волынская
Теги: тілесні ушкодження

Коментарі: 3

39
nelyaza:
Сьогодні, 13:57

И что же это за полицейский, которого можно побить?? Где их, таких, готовят?


5 4
1 073
hunter:
Сьогодні, 14:28

Цитата: 

Санкція статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Ув.автор,а можно разъяснить,в чем разница обмеження волі и позбавлення волі,а также статьи по каким это возможно?Спасибо.


1 0
464
s2e7r8g:
Сьогодні, 14:54

Цитата: hunter
Цитата: 

 

....в чем разница обмеження волі и позбавлення волі,а также статьи по каким это возможно?Спасибо.

Обмеження волі - це утримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства із забезпеченням постійного нагляду за засудженими з обов’язковим залученням засуджених до праці. Строк обмеження волі — від 1 року до 5 років. При цьому засуджені проживають у спеціальних установах, але без суворої ізоляції, користуються власним одягом, працюють за межами території установи, можуть необмежено спілкуватися з родичами.

При цьому це покарання не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 14 років, до осіб, які досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та інвалідів 1-ї і 2-ї груп.

На відміну від обмеження волі особи, засуджені до позбавлення волі, відбувають покарання в умовах суворої ізоляції від суспільства. Особа, позбавлена права вийти за межі установи виконання покарань, не може спілкуватися з родичами і сім’єю. Строк позбавлення волі - від 1 року до 15 років, а в разі призначення покарання за сукупністю вироків — до 25 років.

На які статті КК поширюються не знаю. Треба дивитися кожну статтю в КК.


1 0

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