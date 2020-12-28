У Кременчуці зловмисник під час затримання побив правоохоронця

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 1 185 Коментарів: 3

У Кременчуці зловмисник під час затримання побив правоохоронця. Як повідомляє Кременчуцький відділ поліції, це сталося 28 грудня близько 23.30 на вул. Київській.





Правоохоронці отримали виклик на конфлікт та нанесення тілесних ушкоджень. Коли поліцейські намагалися затримали чоловіків, які могли бути причетні до злочину, один з них кинувся на співробітника поліції охорони та вдарив його по обличчю. Дебошира таки затримали.





За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.





Інформацію про сам конфлікт та тілесні ушкодження, які передували виклику правоохоронців, у поліції пообіцяли надати згодом.



