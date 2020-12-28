Найвищі зарплати обіцяють водіям на ринку робітничих професій

Сьогодні, 12:22 Переглядів: 927

У транспортній та будівельній сфері в 2020 році робітникам готові були платити 16 тис грн в середньому. Водіям взагалі пропонували 27,5 тис грн. Пошукачі ж найбільше намагалися знайти роботу в торгівлі. Кого, де і на які зарплати шукали в Україні цього року в аналітиці ринку праці.





Найбільше у 2020 шукали робітників сфери торгівлі. Майже кожне четверте оголошення цього року стосувалось вакансії із середньою зарплатою в галузі 10 тис грн. Загалом серед всіх пропозицій — це 22%. Причому найнижча середня оплата – на Волині (7,2 тис грн) і найбільша – на Київщині (10,7 тис грн). 18% вакансій цього року прийшлося на транспортну сферу. З відривом, але на 3 місці за кількістю оголошень опинилася робота у барах та ресторанах — 9%.





5 найпопулярніших робітничих сфер, середні з/п:

Роздрібна торгівля — 10 000 грн

Транспорт, логістика – 16 250 грн

Бари та ресторани – 9 250 грн

Виробництво й енергетика – 12 000 грн

Будівництво – 16 000 грн

*За кількістю оголошень за період





Найпопулярніші робітничі спеціалісти 2020





У 2020-ому найбільше шукали продавців — понад 7 тис оголошень із середньою оплатою 9,2 тис грн. Платити готові були найбільше водіям у ресторанній сфері — 27,5 тис грн у середньому. Високооплачуваними в Україні залишалися й працівники сфери будівництва – 25 тис грн. Серед найбільших зарплат також оклади нянь — 24 тис грн. Серед найменших — консьєржам, усього 2 500 грн.





Топ 10 робітничих спеціалістів року та середні зарплати:

Продавець – 9 200 грн

Водій – 20 000 грн

Вантажник у сфері транспорту – 11 000 грн

Охоронець/сторож – 8 750 грн

Прибиральник – 6 000 грн

Кур’єр – 13 500 грн

Кухар – 11 000 грн

Офіціант – 9 000 грн

Бармен/бариста – 9 000 грн

Слюсар у транспортній сфері — 17 000 грн

*За найбільшою кількістю оголошень за період

Студентам і тим, хто починав кар’єру в 2020-ому, роботодавці в середньому пропонували приблизно 10 тис грн. У список найбільш популярних професій для початківців увійшли кур’єри, адміністратори, промоутери та продавці. Цікаво, що саме в категорії «Студенти/початок кар’єри» відгукувались на вакансії найчастіше: 21 людина на одну вакансію, тоді як в середньому по всіх категоріях – 12 людей. Наступними за популярністю в пошукачів були агросфера та охорона і безпека – тут на одну вакансію відгукувались 19 і 14 пошукачів відповідно.