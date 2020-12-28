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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Коронавірус / Карантин

+6 988 випадків COVID-19 в Україні, +644 — на Полтавщині

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 479

 

За добу в Україні здійснили менше 26 тисяч ПЛР-тестів

6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 298 осіб;
  • летальних випадків — 232;
  • одужало — 16 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу — 43 585 (зокрема, методом ПЛР — 25 965, методом ІФА — 17 620).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 037 362 особи;
  • одужало – 681 835 осіб;
  • летальних випадків – 18 081;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.


Кількість захворювань в регіонах за весь час:

  • м. Київ – 109 008 випадків;
  • Вінницька область – 22 078 випадків;
  • Волинська область – 32 626 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
  • Донецька область – 35 562 випадки;
  • Житомирська область – 38 554 випадки;
  • Закарпатська область – 27 974 випадки;
  • Запорізька область – 52 689 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
  • Київська область – 57 912 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 248 випадків;
  • Луганська область – 10 054 випадки;
  • Львівська область – 60 560 випадків;
  • Миколаївська область – 30 300 випадків;
  • Одеська область – 69 863 випадки;
  • Полтавська область – 35 487 випадків;
  • Рівненська область – 40 459 випадків;
  • Сумська область – 40 170 випадків;
  • Тернопільська область – 33 622 випадки;
  • Харківська область – 68 395 випадків;
  • Херсонська область – 17 327 випадків;
  • Хмельницька область – 38 471 випадок;
  • Черкаська область – 38 302 випадки;
  • Чернівецька область – 39 662 випадки;
  • Чернігівська область – 29 458 випадків.


 

За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 644 нових випадків. Про це повідомляє Полтавська ОДА з посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужали 26 490 (+621) жителів області, продовжують лікування 8 267 людей, зокрема, 194 дитини.


Усього зареєстровано 730 летальних випадків, нових – 17 (Полтава – 4; Кременчук – 3; Оржицький район – 2; Шишацький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Миргород; Кобеляцький, Хорольський, Чорнухинський райони).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 14 047 (155 нових випадків),
  • Кременчук – 4 800 (49 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 657 (70 нових випадків),
  • Миргород – 1 447 (36 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 371 (15 нових випадків),
  • Лубни – 990 (39 нових випадків),
  • Лохвицький район – 967,
  • Зіньківський район – 812 (29 нових випадків),
  • Пирятинський район – 699 (25 нових випадків),
  • Котелевський район – 656 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 602 (30 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 595 (8 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 574,
  • Карлівський район – 520,
  • Диканський район – 514 (22 нові випадки),
  • Миргородський район – 489 (7 нових випадків),
  • Хорольський район – 481 (15 нових випадків),
  • Шишацький район – 447 (16 нових випадків)
  • Кобеляцький район – 440 (26 нових випадків),
  • Гадяч – 384 (5 нових випадків),
  • Решетилівський район – 379 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 368 (17 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 327 (12 нових випадків),
  • Чутівський район – 296,
  • Машівський район – 273 (11 нових випадків),
  • Козельщинський район – 255 (6 нових випадків),
  • Гадяцький район – 247 (2 нові випадки),
  • Лубенський район – 246 (9 нових випадків),
  • Гребінківський район – 212 (15 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 201 (3 нові випадки),
  • Оржицький район – 191 (12 нових випадків).
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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: коронавірус статистика

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