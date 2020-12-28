+6 988 випадків COVID-19 в Україні, +644 — на Полтавщині

За добу в Україні здійснили менше 26 тисяч ПЛР-тестів
6 988 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 29 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 324 дитини та 337 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 1 298 осіб;
- летальних випадків — 232;
- одужало — 16 106 осіб;
- здійснено тестувань за добу — 43 585 (зокрема, методом ПЛР — 25 965, методом ІФА — 17 620).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 037 362 особи;
- одужало – 681 835 осіб;
- летальних випадків – 18 081;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 511 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (953), Одеській (729), Полтавській (644), Львівській (555) та Запорізькій (514) областях.
Кількість захворювань в регіонах за весь час:
- м. Київ – 109 008 випадків;
- Вінницька область – 22 078 випадків;
- Волинська область – 32 626 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 632 випадки;
- Донецька область – 35 562 випадки;
- Житомирська область – 38 554 випадки;
- Закарпатська область – 27 974 випадки;
- Запорізька область – 52 689 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 949 випадків;
- Київська область – 57 912 випадків;
- Кіровоградська область – 8 248 випадків;
- Луганська область – 10 054 випадки;
- Львівська область – 60 560 випадків;
- Миколаївська область – 30 300 випадків;
- Одеська область – 69 863 випадки;
- Полтавська область – 35 487 випадків;
- Рівненська область – 40 459 випадків;
- Сумська область – 40 170 випадків;
- Тернопільська область – 33 622 випадки;
- Харківська область – 68 395 випадків;
- Херсонська область – 17 327 випадків;
- Хмельницька область – 38 471 випадок;
- Черкаська область – 38 302 випадки;
- Чернівецька область – 39 662 випадки;
- Чернігівська область – 29 458 випадків.
За минулу добу на Полтавщині зареєстрували 644 нових випадків. Про це повідомляє Полтавська ОДА з посиланням на Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужали 26 490 (+621) жителів області, продовжують лікування 8 267 людей, зокрема, 194 дитини.
Усього зареєстровано 730 летальних випадків, нових – 17 (Полтава – 4; Кременчук – 3; Оржицький район – 2; Шишацький район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Миргород; Кобеляцький, Хорольський, Чорнухинський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 14 047 (155 нових випадків),
- Кременчук – 4 800 (49 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 657 (70 нових випадків),
- Миргород – 1 447 (36 нових випадків),
- Полтавський район – 1 371 (15 нових випадків),
- Лубни – 990 (39 нових випадків),
- Лохвицький район – 967,
- Зіньківський район – 812 (29 нових випадків),
- Пирятинський район – 699 (25 нових випадків),
- Котелевський район – 656 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 602 (30 нових випадків),
- Кременчуцький район – 595 (8 нових випадків),
- Новосанжарський район – 574,
- Карлівський район – 520,
- Диканський район – 514 (22 нові випадки),
- Миргородський район – 489 (7 нових випадків),
- Хорольський район – 481 (15 нових випадків),
- Шишацький район – 447 (16 нових випадків)
- Кобеляцький район – 440 (26 нових випадків),
- Гадяч – 384 (5 нових випадків),
- Решетилівський район – 379 (1 новий випадок),
- Семенівський район – 368 (17 нових випадків),
- Великобагачанський район – 327 (12 нових випадків),
- Чутівський район – 296,
- Машівський район – 273 (11 нових випадків),
- Козельщинський район – 255 (6 нових випадків),
- Гадяцький район – 247 (2 нові випадки),
- Лубенський район – 246 (9 нових випадків),
- Гребінківський район – 212 (15 нових випадків),
- Чорнухинський район – 201 (3 нові випадки),
- Оржицький район – 191 (12 нових випадків).
Автор: Богдан Волошко
Джерело фото: Полтавська ОДА