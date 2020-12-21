20-річний кременчужанин, який не ввімкнув поворотник, виявився п'яним

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 883 Коментарів: 2

Рівень алкоголю у крові хлопця перевищував норму у 20 разів

У Кременчуці зупинили водія за порушення ПДР, а він виявився нетверезим. Про це повідомляє патрульна поліція.





На вул. Чкалова керманич Ford Focus не увімкнув покажчик повороту. Під час спілкування з 20-річним хлопцем правоохоронці відчули запах алкоголю. Йому запропонували пройти процедуру освідування. «Драгер» показав результат — 2,19 ‰, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму.





Патрульні склали на керманича адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП.