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20-річний кременчужанин, який не ввімкнув поворотник, виявився п'яним

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 883 Коментарів: 2

 

Рівень алкоголю у крові хлопця перевищував норму у 20 разів

У Кременчуці зупинили водія за порушення ПДР, а він виявився нетверезим. Про це повідомляє патрульна поліція.


На вул. Чкалова керманич Ford Focus не увімкнув покажчик повороту. Під час спілкування з 20-річним хлопцем правоохоронці відчули запах алкоголю. Йому запропонували пройти процедуру освідування. «Драгер» показав результат — 2,19 ‰, що майже у 11 разів перевищує допустиму норму.


Патрульні склали на керманича адмінматеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування попереджувальними сигналами) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій п'яний за кермом ст.130
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

871
Angel737:
Сьогодні, 14:13

Молодцы Копы!


3 3
8
Bars:
Сьогодні, 15:32

Здається, з перевищенням норми "у 20 разів", дещо перебільшили?


5 0

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