60 років без сварок: кременчуцьке подружжя відсвяткувало діамантове весілля

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 1 361 Коментарів: 1

Діамантове весілля, або ж 60-у річницю, Наталія Іванівна з Іваном Івановичем відзначали 17 грудня з сім’єю й друзями в Кременчуці. Окрім друзів, прийшли двоє дітей і четверо онуків. В «іменинників» також є вже 7 правнуків. Ми запитали, як вдалося створити й настільки довго зберегти таку велику родину.





Що кажуть діти?





Син «молодят» зустрів нас із посмішкою. Він розказав нам, що його батьки — ветерани праці та діти війни — завжди жили в злагоді.





— Взагалі не пам’ятаю, щоб вони сварилися. Батько, пам’ятаю, був начальником цеху, мати теж багато працювала... Були скрутні часи, але навіть тоді в сім’ї панував мир і спокій, - розповідає син подружжя Сергій.











Познайомилися на танцях





— Родом ми з Хорольщини, — розказує нам Іван Іванович, — зустрілись у технікумі... Хорольський технікум механізації сільського господарства (нині Хорольський агропромисловий коледж — ред.).





— Я в гуртожитку жила, а Ваня місцевий був, — додає Наталія Іванівна.





— А як ви познайомилися?





Подружжя, почувши це питання, загадково всміхається.





— То був далекий 1958-й... Перед Новим роком у технікумі влаштовували танці. Там ми й приглянулись одне одному, — замріяно згадує жінка. — Після цього чоловіку довелося поїхати на Урал, у Бєлорєцьк, а мені в Донецьку область. Ваня до мене аж звідти приїжджав у гості, сам запрошував. Потім я сама вирішила приїхати до нього. Там, на Уралі, і одружилися. Нам дали кімнату в гуртожитку... А через рік у нас народилася донька.





— Як ви потрапили в Кременчук?





— Після Бєлорєцька ми кілька років жили в Полтаві, і мене запросили будувати нафтопереробний завод у Кременчук. Потім, коли завод уже запустили, я став там начальником транспортного цеху, — розказує Іван Іванович. — А жінка пішла у відділ капітального будівництва на КрАЗ. Так і залишилися... Зараз уся родина тут, у зборі. Діти провідують, дзвонять. По-моєму, це найважливіше в житті.





Як прожити разом 60 років без сварок?





— Нам казали, що ви взагалі не сварилися. Це правда?





— Правда. Звісно, непорозуміння бувають у всіх, але на сварки вони в нас не перетворюються.





— Як вам це вдається? Що б ви порадили молодим парам, які тільки шукають спільну мову?





— По-перше, якщо ви бачите, що людина на емоціях, то не чіпайте її. Заспокоїться, охолоне — тоді вже можна «проробляти», — усміхається Наталія Іванівна.





— А по-друге, — додає чоловік, — треба обов’язково одне іншому поступатися. Якщо щось не так, сказати про це вже після того, як усі охолонуть. І, звісно, я вже не кажу про те, що треба любити одне одного. Якщо любові немає — то навіщо взагалі так співіснувати?





Наречена також нагадала, що те, щоб батьків не забували діти — украй важливо, аби жити в злагоді та радості.