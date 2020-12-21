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У 2021 році кременчужан-пільговиків не возитимуть на дачі за рахунок бюджету

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 927

 
Ці витрати не закладатимуть у бюджет-2021

У наступному році мерія не планує возити кременчужан на дачі за рахунок міського бюджету. У попередні роки в бюджет, яким розпоряджався департамент соцзахисту, закладалися гроші на компенсацію перевезень пільговиків до дачних кооперативів. Та вже в цьому році через пандемію коронавірусу ці гроші не використовувалися.


Наразі у бюджеті міста на 2021 рік не передбачені кошти на пільгові перевезення до дачних кооперативів. Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький під час засідання бюджетної депутатської комісії 18 грудня, кошти не закладають, бо не зможуть забезпечити перевезення на дачі в кількості місць для сидіння (як того вимагають карантинні обмеження).


- Якщо знімуть карантин – перевезення відновимо, - запевнив мер.


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: перевезення дачі пільговики бюджет Кременчука бюджет-2021
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