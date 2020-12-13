В районе Электростанции обрыв контактной линии: троллейбусы едут «по тройке»

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В Кременчуге на проспекте Свободы в районе остановки «Городской сад» произошел обрыв контактной линии.









Как сообщает служба помощи мэра кременчужанам, троллейбусы №1, №1+, №2, №5А+, №28А+ временно едут по улице Троицкой. Проблему устраняют.