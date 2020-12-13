Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Надзвичайні новини

В районе Электростанции обрыв контактной линии: троллейбусы едут «по тройке»

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 451

   

Проблему устраняют

В Кременчуге на проспекте Свободы в районе остановки «Городской сад» произошел обрыв контактной линии. 



Как сообщает служба помощи мэра кременчужанам, троллейбусы №1, №1+, №2, №5А+, №28А+ временно едут по улице Троицкой. Проблему устраняют. 

1
Автор: Юлия Волынская Фото: читатель
Теги: троллейбус контактная линия обрыв
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх