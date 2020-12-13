Поштарці з Полтавщини, якій собака відкусив носа, хірурги у Києві відновлювали обличчя

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 353

Каркас органу зробили з ребра, а шкіру для нового носа взяли з лоба

Поштарці з Полтавщини, якій собака відкусив 80% носа, хірурги у Києві провели рідкісну пластичну операцію та відновлювали обличчя. Сюжет про це вийшов на ТСН. Жінка розвозила листи та газети на велосипеді, коли на неї напав та повалив на землю сусідський пес.





Каркас органу зробили з ребра, а шкіру для нового носа взяли з лоба. Операція тривала 6 годин.





Проти власниці собаки, яка пошматувала обличчя листоноші, відкрили кримінальне провадження, проте є вірогідність, що справу перекваліфікують в адміністративне правопорушення.



