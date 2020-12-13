Давно такого не було: за добу в Україні виявили 6 451 новий випадок COVID-19

На Полтавщині хворобу діагностували у 329 людей
6 451 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 895 осіб;
- летальних випадків – 93;
- одужало – 5 154 особи;
- здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 900 666 осіб;
- одужало – 506 718 осіб;
- летальних випадків – 15 247;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 91 743 випадки;
- Вінницька область – 19 866 випадків;
- Волинська область – 28 246 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 535 випадків;
- Донецька область – 29 660 випадків;
- Житомирська область – 34 491 випадок;
- Закарпатська область – 26 153 випадки;
- Запорізька область – 42 435 випадків;
- Івано-Франківська область – 40 768 випадків;
- Київська область – 49 044 випадки;
- Кіровоградська область – 7 225 випадків;
- Луганська область – 7 929 випадків;
- Львівська область – 53 844 випадки;
- Миколаївська область – 24 099 випадків;
- Одеська область – 58 283 випадки;
- Полтавська область – 29 450 випадків;
- Рівненська область – 36 262 випадки;
- Сумська область – 35 968 випадків;
- Тернопільська область – 31 283 випадки;
- Харківська область – 62 428 випадків;
- Херсонська область – 14 207 випадків;
- Хмельницька область – 34 840 випадків;
- Черкаська область – 31 607 випадків;
- Чернівецька область – 36 889 випадків;
- Чернігівська область – 24 411 випадків.