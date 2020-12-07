У Кременчуці нетверезий водій вантажівки врізався у фуру та втік з місця ДТП

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 1 357

У Кременчуці нетверезий водій вантажівки врізався у фуру та втік з місця ДТП. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 6 грудня близько 20.00 на проспекті Лесі Українки. На лінію «102» звернувся водій фури DAF. Чоловік розповів, що відпочивав у кабіні, аж раптом відчув удар у передню частину автівки, а потім побачив, як тікає вантажівка з причепом.





Правоохоронці оголосили порушника у розшук, проте скоро він сам повернувся на місце аварії. У чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння, драгер показав 1.82‰ алкоголю у крові.









На нього склали адмінпротоколи за: