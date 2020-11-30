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Надзвичайні новини

У Кременчуці 12% пожежних гідрантів непрацездатні

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 204 Коментарів: 1

Проблему вирішує КП «Кременчукводоканал»

У Кременчуці 12% пожежних гідрантів непрацездатні. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив головний фахівець відділу цивільного захисту міськрайонного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, Юрій Сахно.


У місті є 1 284 вуличних пожежних гідранти. Вони знаходяться на балансі КП «Кременчукводоканал». Під час осінньої перевірки виявилося, що 159 з них непрацездатні і не можуть бути використані:

 

«Перелік несправних пожежних гідрантів з адресами їх розміщення направили КП «Кременчукводоканал». Але хочу зазначити, що яя цифра була станом на 18 листопада. У нас є тісна співпраця з підприємством, тому на 1 грудня, думаю, цифра буде значно краща. Частину тих гідрантів, які були несправні, буде відремонтовано», – заявив Юрій Сахно. 


Також, ДСНСники заявили, що більше половини пожежних гідрантів у Кременчуці важко знайти через відсутність покажчиків. А це поже призвести до трагічних наслідків. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: гідрант рятувальники
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

770
inattentive:
Сьогодні, 14:21

  Возможно я не правильно понял информацию из СМИ , но в  2019 году Водоканал сказал, что нерабочих гидрантов около 11% (144 шт.) и ремонтирует по 2-3 гидранта каждый день. Сейчас конец 2020 года..


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