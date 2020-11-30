Проблему вирішує КП «Кременчукводоканал»
У Кременчуці 12% пожежних гідрантів непрацездатні. Про це під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій повідомив головний фахівець відділу цивільного захисту міськрайонного управління ГУ ДСНС у Полтавській області, Юрій Сахно.
У місті є 1 284 вуличних пожежних гідранти. Вони знаходяться на балансі КП «Кременчукводоканал». Під час осінньої перевірки виявилося, що 159 з них непрацездатні і не можуть бути використані:
Також, ДСНСники заявили, що більше половини пожежних гідрантів у Кременчуці важко знайти через відсутність покажчиків. А це поже призвести до трагічних наслідків.