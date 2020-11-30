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Кременчук, Освіта, Коронавірус / Карантин

У трьох школах та ВПУ №7 кременчужани захворіли на коронавірус

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 895

 

Інфікувалися два педагога, учень та студент

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації повідомив про 4 нові випадки COVID-19 у навчальних закладах Кременчука.


З довідки за 27 листопада стало відомо, що захворіли кременчужани:

  • гімназія №1 – педагог;
  • ліцей №30 «Олімп» – учень;
  • ліцей №10 «Лінгвіст» – педагог;
  • ВПУ №7 – студент.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukraina24.segodnya.ua
Теги: коронавірус коронавирус школы ВПУ №7
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