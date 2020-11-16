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Надзвичайні новини

На Полтавщині під час п'янки чоловік до смерті забив товариша

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 528

Зловмисника затримали

На Полтавщині під час п'янки чоловік до смерті забив товариша. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, тіло 34-річного місцевого мешканця знайшли 15 листопада у будинку у Семенівському районі. 


Правоохоронці встановили, що напередодні чоловік пив з 35-річним товаришем. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку, яка, у свою чергу, призвела до смерті. 


Зловмисника затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Затриманому загрожує до 10 років за ґратами. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: смерть тту тілесні ушкодження
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