На Полтавщині під час п'янки чоловік до смерті забив товариша

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 528

На Полтавщині під час п'янки чоловік до смерті забив товариша. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, тіло 34-річного місцевого мешканця знайшли 15 листопада у будинку у Семенівському районі.





Правоохоронці встановили, що напередодні чоловік пив з 35-річним товаришем. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла в бійку, яка, у свою чергу, призвела до смерті.





Зловмисника затримали. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Затриманому загрожує до 10 років за ґратами.