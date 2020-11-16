Кременчужанин мало не скурив свою квартиру

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 756 Коментарів: 1

На Молодіжному кременчуцькі пожежні врятували чоловіка з палаючої квартири. Як повідомляє міськрайонне управління Державної службі з надзвичайних ситуацій, це сталося 16 листопада близько 17.00 на просп. Лесі Українки.









Коли рятувальники прибули на виклик, 48-річний чоловік знаходився на дивані в кімнаті, де виникла пожежа та не міг самостійно вийти з помешкання. ДСНСники вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. Від госпіталізації чоловік відмовився.









Причиною пожежі став недопалок.