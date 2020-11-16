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Кременчужанин мало не скурив свою квартиру

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 756 Коментарів: 1

 

Чоловіка врятували пожежні

На Молодіжному кременчуцькі пожежні врятували чоловіка з палаючої квартири. Як повідомляє міськрайонне управління Державної службі з надзвичайних ситуацій, це сталося 16 листопада близько 17.00 на просп. Лесі Українки.


 


Коли рятувальники прибули на виклик, 48-річний чоловік знаходився на дивані в кімнаті, де виникла пожежа та не міг самостійно вийти з помешкання. ДСНСники вивели чоловіка та передали працівникам медичної служби. Від госпіталізації чоловік відмовився. 


 


Причиною пожежі став недопалок. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа куріння
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

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Angel737:
Сьогодні, 11:58

Зато курить теперь бросит и детям запретит.
Поражаюсь беспечности людей.


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