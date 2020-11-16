В Україні за добу виявили 11 968 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині – 622

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В області за добу померло 15 пацієнтів з COVID-19

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 610 осіб;

летальних випадків – 159;

одужало – 6 786 осіб;

здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 557 657 осіб;

одужало – 250 983 особи;

летальних випадків – 9 856;

проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 52 642 випадки;

Вінницька область – 14 103 випадки;

Волинська область – 19 297 випадків;

Дніпропетровська область – 22 877 випадків;

Донецька область – 17 713 випадків;

Житомирська область – 23 447 випадків;

Закарпатська область – 19 826 випадків;

Запорізька область – 20 025 випадків;

Івано-Франківська область – 28 972 випадки;

Київська область – 25 787 випадків;

Кіровоградська область – 3 753 випадки;

Луганська область – 5 215 випадків;

Львівська область – 37 970 випадків;

Миколаївська область – 12 998 випадків;

Одеська область – 34 176 випадків;

Полтавська область – 15 884 випадки;

Рівненська область – 25 596 випадків;

Сумська область – 18 903 випадки;

Тернопільська область – 23 938 випадків;

Харківська область – 48 586 випадків;

Херсонська область – 7 357 випадків;

Хмельницька область – 23 547 випадків;

Черкаська область – 14 233 випадки;

Чернівецька область – 28 692 випадки;

Чернігівська область – 12 120 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 884 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6840 (+327 за добу) жителів області, продовжують лікування 8725 людей, зокрема 186 дітей.





Всього зареєстровано 319 летальних випадків, нових – 15 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Лохвицький район – 2; Машівський район – 2; Карлівський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; Чутівський район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 622.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 7392 (278 нових випадків),

Кременчук – 2146 (90 нових випадків),

Полтавський район – 673 (15 нових випадків),

Горішні Плавні – 538 (43 нові випадки),

Миргород – 533 (30 нових випадків),

Зіньківський район – 390 (8 нових випадків),

Лубни – 373 (уточнено),

Лохвицький район – 370 (20 нових випадків),

Котелевський район – 342 (16 нових випадків),

Диканський район – 237 (5 нових випадків),

Новосанжарський район – 227 (23 нові випадки),

Глобинський район – 222,

Кременчуцький район – 219 (10 нових випадків),

Решетилівський район – 179 (8 нових випадків),

Хорольський район – 174,

Шишацький район – 172 (4 нові випадки),

Великобагачанський район – 171 (15 нових випадків),

Карлівський район – 168 (5 нових випадків),

Кобеляцький район – 165 (17 нових випадків),

Пирятинський район – 145 (3 нові випадки),

Чутівський район – 137 (22 нові випадки),

Миргородський район – 123,

Гадяч – 119,

Лубенський район – 115,

Машівський район – 110 (4 нові випадки),

Гадяцький район – 89 (1 новий випадок),

Козельщинський район – 89 (7 нових випадків),

Гребінківський район – 86,

Семенівський район – 83,

Чорнухинський район – 49,

Оржицький район – 48.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 133,

Гадяч – 42,

Гадяцький – 39,

Глобинський – 91,

Гребінківський – 24,

Диканський – 47,

Зіньківський – 203,

Карлівський – 87,

Кобеляцький – 71,

Козельщинський – 46,

Горішні Плавні – 264,

Котелевський – 160,

Кременчук – 1295,

Кременчуцький – 141,

Лохвицький – 67,

Лубни – 178,

Лубенський – 64,

Машівський – 42,

Миргород – 251,

Миргородський – 46,

Новосанжарський – 120,

Оржицький – 10,

Пирятинський – 93,

Полтава – 4486,

Полтавський – 448,

Решетилівський – 52,

Семенівський – 39,

Хорольський – 18,

Чорнухинський – 38,

Чутівський – 83,

Шишацький – 47.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!