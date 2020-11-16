Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 11 968 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині – 622

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 544

 

В області за добу померло 15 пацієнтів з COVID-19

11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 610 осіб;
  • летальних випадків – 159;
  • одужало – 6 786 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 557 657 осіб;
  • одужало – 250 983 особи;
  • летальних випадків – 9 856;
  • проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 52 642 випадки;
  • Вінницька область – 14 103 випадки;
  • Волинська область – 19 297 випадків;
  • Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
  • Донецька область – 17 713 випадків;
  • Житомирська область – 23 447 випадків;
  • Закарпатська область – 19 826 випадків;
  • Запорізька область – 20 025 випадків;
  • Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
  • Київська область – 25 787 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 753 випадки;
  • Луганська область – 5 215 випадків;
  • Львівська область – 37 970 випадків;
  • Миколаївська область – 12 998 випадків;
  • Одеська область – 34 176 випадків;
  • Полтавська область – 15 884 випадки;
  • Рівненська область – 25 596 випадків;
  • Сумська область – 18 903 випадки;
  • Тернопільська область – 23 938 випадків;
  • Харківська область – 48 586 випадків;
  • Херсонська область – 7 357 випадків;
  • Хмельницька область – 23 547 випадків;
  • Черкаська область – 14 233 випадки;
  • Чернівецька область – 28 692 випадки;
  • Чернігівська область – 12 120 випадків.


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 884 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6840 (+327 за добу) жителів області, продовжують лікування 8725 людей, зокрема 186 дітей.


Всього зареєстровано 319 летальних випадків, нових – 15 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Лохвицький район – 2; Машівський район – 2; Карлівський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; Чутівський район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 622.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 7392 (278 нових випадків),
  • Кременчук – 2146 (90 нових випадків),
  • Полтавський район – 673 (15 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 538 (43 нові випадки),
  • Миргород – 533 (30 нових випадків),
  • Зіньківський район – 390 (8 нових випадків),
  • Лубни – 373 (уточнено),
  • Лохвицький район – 370 (20 нових випадків),
  • Котелевський район – 342 (16 нових випадків),
  • Диканський район – 237 (5 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 227 (23 нові випадки),
  • Глобинський район – 222,
  • Кременчуцький район – 219 (10 нових випадків),
  • Решетилівський район – 179 (8 нових випадків),
  • Хорольський район – 174,
  • Шишацький район – 172 (4 нові випадки),
  • Великобагачанський район – 171 (15 нових випадків),
  • Карлівський район – 168 (5 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 165 (17 нових випадків),
  • Пирятинський район – 145 (3 нові випадки),
  • Чутівський район – 137 (22 нові випадки),
  • Миргородський район – 123,
  • Гадяч – 119,
  • Лубенський район – 115,
  • Машівський район – 110 (4 нові випадки),
  • Гадяцький район – 89 (1 новий випадок),
  • Козельщинський район – 89 (7 нових випадків),
  • Гребінківський район – 86,
  • Семенівський район – 83,
  • Чорнухинський район – 49,
  • Оржицький район – 48.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 133,
  • Гадяч – 42,
  • Гадяцький – 39,
  • Глобинський – 91,
  • Гребінківський – 24,
  • Диканський – 47,
  • Зіньківський – 203,
  • Карлівський – 87,
  • Кобеляцький – 71,
  • Козельщинський – 46,
  • Горішні Плавні – 264,
  • Котелевський – 160,
  • Кременчук – 1295,
  • Кременчуцький – 141,
  • Лохвицький – 67,
  • Лубни – 178,
  • Лубенський – 64,
  • Машівський – 42,
  • Миргород – 251,
  • Миргородський – 46,
  • Новосанжарський – 120,
  • Оржицький – 10,
  • Пирятинський – 93,
  • Полтава – 4486,
  • Полтавський – 448,
  • Решетилівський – 52,
  • Семенівський – 39,
  • Хорольський – 18,
  • Чорнухинський – 38,
  • Чутівський – 83,
  • Шишацький – 47.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

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