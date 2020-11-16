В Україні за добу виявили 11 968 нових випадків коронавірусу, на Полтавщині – 622

В області за добу померло 15 пацієнтів з COVID-19
11 968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 516 дітей та 565 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 610 осіб;
- летальних випадків – 159;
- одужало – 6 786 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 127 (зокрема методом ПЛР – 37 770, методом ІФА – 29 357).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 557 657 осіб;
- одужало – 250 983 особи;
- летальних випадків – 9 856;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 979 421.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1143), Дніпропетровській (808), Одеській (761), Черкаській (755) та Запорізькій (734) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 52 642 випадки;
- Вінницька область – 14 103 випадки;
- Волинська область – 19 297 випадків;
- Дніпропетровська область – 22 877 випадків;
- Донецька область – 17 713 випадків;
- Житомирська область – 23 447 випадків;
- Закарпатська область – 19 826 випадків;
- Запорізька область – 20 025 випадків;
- Івано-Франківська область – 28 972 випадки;
- Київська область – 25 787 випадків;
- Кіровоградська область – 3 753 випадки;
- Луганська область – 5 215 випадків;
- Львівська область – 37 970 випадків;
- Миколаївська область – 12 998 випадків;
- Одеська область – 34 176 випадків;
- Полтавська область – 15 884 випадки;
- Рівненська область – 25 596 випадків;
- Сумська область – 18 903 випадки;
- Тернопільська область – 23 938 випадків;
- Харківська область – 48 586 випадків;
- Херсонська область – 7 357 випадків;
- Хмельницька область – 23 547 випадків;
- Черкаська область – 14 233 випадки;
- Чернівецька область – 28 692 випадки;
- Чернігівська область – 12 120 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 15 884 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 6840 (+327 за добу) жителів області, продовжують лікування 8725 людей, зокрема 186 дітей.
Всього зареєстровано 319 летальних випадків, нових – 15 (Кременчук – 4; Полтава – 3; Лохвицький район – 2; Машівський район – 2; Карлівський район – 1; Кременчуцький район – 1; Полтавський район – 1; Чутівський район – 1).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 622.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 7392 (278 нових випадків),
- Кременчук – 2146 (90 нових випадків),
- Полтавський район – 673 (15 нових випадків),
- Горішні Плавні – 538 (43 нові випадки),
- Миргород – 533 (30 нових випадків),
- Зіньківський район – 390 (8 нових випадків),
- Лубни – 373 (уточнено),
- Лохвицький район – 370 (20 нових випадків),
- Котелевський район – 342 (16 нових випадків),
- Диканський район – 237 (5 нових випадків),
- Новосанжарський район – 227 (23 нові випадки),
- Глобинський район – 222,
- Кременчуцький район – 219 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 179 (8 нових випадків),
- Хорольський район – 174,
- Шишацький район – 172 (4 нові випадки),
- Великобагачанський район – 171 (15 нових випадків),
- Карлівський район – 168 (5 нових випадків),
- Кобеляцький район – 165 (17 нових випадків),
- Пирятинський район – 145 (3 нові випадки),
- Чутівський район – 137 (22 нові випадки),
- Миргородський район – 123,
- Гадяч – 119,
- Лубенський район – 115,
- Машівський район – 110 (4 нові випадки),
- Гадяцький район – 89 (1 новий випадок),
- Козельщинський район – 89 (7 нових випадків),
- Гребінківський район – 86,
- Семенівський район – 83,
- Чорнухинський район – 49,
- Оржицький район – 48.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 133,
- Гадяч – 42,
- Гадяцький – 39,
- Глобинський – 91,
- Гребінківський – 24,
- Диканський – 47,
- Зіньківський – 203,
- Карлівський – 87,
- Кобеляцький – 71,
- Козельщинський – 46,
- Горішні Плавні – 264,
- Котелевський – 160,
- Кременчук – 1295,
- Кременчуцький – 141,
- Лохвицький – 67,
- Лубни – 178,
- Лубенський – 64,
- Машівський – 42,
- Миргород – 251,
- Миргородський – 46,
- Новосанжарський – 120,
- Оржицький – 10,
- Пирятинський – 93,
- Полтава – 4486,
- Полтавський – 448,
- Решетилівський – 52,
- Семенівський – 39,
- Хорольський – 18,
- Чорнухинський – 38,
- Чутівський – 83,
- Шишацький – 47.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!